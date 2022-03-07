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38 минут назад

NYT: у Зеленского есть оборудование для зашифрованной связи с Вашингтоном

Газета.RuГазета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский использует специальное оборудование для безопасной зашифрованной связи с Соединенными Штатами. Об этом сообщает американская газета New York Times.

«Зеленский путешествует с оборудованием для зашифрованной связи, представленным американцами, посредством которого он может безопасно связаться с президентом [США Джо] Байденом», — говорится статье.

Ранее Израиль сообщил США о состоявшихся в последние дни контактах премьер-министра страны Нафтали Беннета с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Журналист CNN показал фото из «бункера Зеленского»

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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