Министр обороны Украины пообещал России «сюрприз»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что есть существенный прогресс в поставках оружия и боеприпасов Киеве, Россию «ждет сюрприз». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Резникова, за последние три дня украинские вооруженные силы уже получили, ожидают или подписали контракты на более 50 тысяч касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», — сказал украинский министр.
Ранее стало известно, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли на минувшей неделе посетил аэродром недалеко от границы с Украиной, с которого посылают оружие Киеву.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.