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28 минут назад

В Германии испугались «непростой зимы» из-за России

Елена Прошина

Власти Германии предупредили население о предстоящей «непростой» зиме в случае отказа от поставок российского угля и газа. Об этом глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек сказал в эфире немецкого телевидения, передает РИА «Новости».

«Мы хорошо переживем весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», - заявил Хабек.

Он не исключил, что ФРГ, возможно, придется вернуться к использованию атомной энергетики. Сейчас специалисты изучают пользу от более длительной эксплуатации АЭС.

«Но, судя по тому, что мы видим, вряд ли она есть», — подытожил Хабек.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены рассматривают законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Соединённые Штаты.

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