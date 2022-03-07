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1 час назад

Неизвестные попытались прорваться на американскую авиабазу

Lenta.ruLenta.ru

В США двое неизвестных на автомобиле попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в Мэриленде. Об этом сообщает телеканал WTOP.

Неизвестные попытались прорваться на американскую авиабазу
Фото: pgcc.edupgcc.edu

Отмечается, что на авиабазе находились американские чиновники и вице-президент Камала Харрис, они благополучно покинули место.

«Примерно в 21.00 сегодня машина проехала через контрольно-пропускной пункт службы безопасности и не ответила на команды сотрудников службы безопасности у главных ворот Объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд», — говорится в сообщении базы.

В настоящий момент один из нарушителей задержан, при нем обнаружили оружие. Второй остается на свободе.

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