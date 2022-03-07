Арахамия объяснил, зачем надел бейсболку на переговоры с Россией

Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал в эфире Fox News, что специально надел бейсболку на переговорах с российской стороной. Он объяснил, что станет носить этот головной убор до тех пор, пока не будет достигнут мир, в котором будут учитываться интересы Киева.

Фото: Davyd Arakhamia/Global Look Press Davyd Arakhamia/Global Look Press

В мирное время я не ношу бейсболки. Но, так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране, — сказал Арахамия.

Политик добавил, что продолжит носить бейсболку, пока не будет достигнут мир, при котором будут учтены интересы Киева.

Давид Арахамия ранее подтвердил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт в понедельник. Подписчики предложили ему сменить шляпу, на что политик отшутился, что ему уже прислали две новые бейсболки.

Второй раунд переговоров прошёл в Беловежской Пуще. Стороны договорились организовать так называемые зелёные коридоры для вывода мирного населения.