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1 час назад

Арахамия объяснил, зачем надел бейсболку на переговоры с Россией

News.ruNews.ru

Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал в эфире Fox News, что специально надел бейсболку на переговорах с российской стороной. Он объяснил, что станет носить этот головной убор до тех пор, пока не будет достигнут мир, в котором будут учитываться интересы Киева.

Арахамия объяснил, зачем надел бейсболку на переговоры с Россией
Фото: Davyd Arakhamia/Global Look PressDavyd Arakhamia/Global Look Press

В мирное время я не ношу бейсболки. Но, так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране, — сказал Арахамия.

Политик добавил, что продолжит носить бейсболку, пока не будет достигнут мир, при котором будут учтены интересы Киева.

Давид Арахамия ранее подтвердил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт в понедельник. Подписчики предложили ему сменить шляпу, на что политик отшутился, что ему уже прислали две новые бейсболки.

«Украина тянет время»: чего ждать от третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Второй раунд переговоров прошёл в Беловежской Пуще. Стороны договорились организовать так называемые зелёные коридоры для вывода мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Путин,Верховная Рада,
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