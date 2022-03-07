Южная Корея присоединилась к санкциям против России

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — сообщается в заявлении МИД Республики Корея.