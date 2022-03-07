В Луганске произошел сильный взрыв

По словам очевидцев, горит нефтебаза.
Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что СБУ и боевики планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России.
По информации российского военного ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Возможно радиоактивное заражение местности в районе города Харьков.
Уточняется, что злоумышленники уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. В Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Он призвал россиян отнестись к этому «с пониманием».