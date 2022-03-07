В Луганске произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в Луганске, сообщает РИА Новости.

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По словам очевидцев, горит нефтебаза.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что СБУ и боевики планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России.

По информации российского военного ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Возможно радиоактивное заражение местности в районе города Харьков.

Уточняется, что злоумышленники уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. В Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию.