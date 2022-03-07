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1 час назад

В Луганске произошел сильный взрыв

Елена Прошина

Сильный взрыв произошел в Луганске, сообщает РИА Новости.

В Луганске произошел сильный взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, горит нефтебаза.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что СБУ и боевики планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России.

По информации российского военного ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Возможно радиоактивное заражение местности в районе города Харьков.

Уточняется, что злоумышленники уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. В Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Он призвал россиян отнестись к этому «с пониманием».

Украина отказалась соблюдать режим тишины в Мариуполе

В мире,Происшествия,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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