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4 минуты назад

Трамп предложил США бомбить Россию под флагами Китая

Елена Прошина

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление политика во время выступления для спонсоров Республиканской партии.

Трамп предложил США бомбить Россию под флагами Китая
Фото: ReutersReuters

Выступая перед однопартийцами, бывший президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими.

«Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил Трамп.

Ранее бывший глава государства заявил, что президент США Джо Байден, НАТО и Запад виновны в эскалации на Украине.

«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — заявил Трамп.

Он считает, что Запад не проявил «жесткость и силу», а вместо этого объявил «утку» о глобальном потеплении главной угрозой мировой безопасности.

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