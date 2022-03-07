Трамп предложил США бомбить Россию под флагами Китая

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление политика во время выступления для спонсоров Республиканской партии.
Выступая перед однопартийцами, бывший президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими.
«Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил Трамп.
Ранее бывший глава государства заявил, что президент США Джо Байден, НАТО и Запад виновны в эскалации на Украине.
«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — заявил Трамп.
Он считает, что Запад не проявил «жесткость и силу», а вместо этого объявил «утку» о глобальном потеплении главной угрозой мировой безопасности.