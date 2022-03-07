Генерал: "Украина лишь марионетка Запада"

«Насколько я понимаю суть операции, она не ведется между Россией и Украиной, скорее, между Россией и Америкой — или НАТО под руководством Америки. Украина лишь марионетка, используемая Западом, чтобы "остановить Россию". Президент Украины Зеленский действительно верит, что ему помогают. Хотя он уже начал использовать более агрессивную риторику в адрес Запада», — заявил Карьян.