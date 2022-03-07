Зеленский обвинил Запад в отсутствии реакции на действия России

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал западные страны из-за отсутствия реакции на планы Москвы наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу.
«На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс», — заявил глава государства.
С начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине удалось уничтожить более 2 тысяч 200 военных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция», - заявил генерал.
По его словам, «уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата».