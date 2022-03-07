Зеленский присвоил Харькову и Мариуполю звания городов-героев

6 марта власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору. Это произошло спустя сутки после согласованного с Россией срока. Граждан начали эвакуировать с 12:00 на автобусах из трех мест города. Мариуполь также можно покинуть на личном автотранспорте.