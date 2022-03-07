Зеленский присвоил Харькову и Мариуполю звания городов-героев

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести городам Украины звания городов-героев, сообщает РИА Новости.
«Я решил наградить специальным званием… городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — сообщил он на брифинге.
6 марта власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору. Это произошло спустя сутки после согласованного с Россией срока. Граждан начали эвакуировать с 12:00 на автобусах из трех мест города. Мариуполь также можно покинуть на личном автотранспорте.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.