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52 минуты назад

Зеленский присвоил Харькову и Мариуполю звания городов-героев

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести городам Украины звания городов-героев, сообщает РИА Новости.

Зеленский присвоил Харькову и Мариуполю звания городов-героев
Фото: ТАССТАСС

«Я решил наградить специальным званием… городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — сообщил он на брифинге.

6 марта власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору. Это произошло спустя сутки после согласованного с Россией срока. Граждан начали эвакуировать с 12:00 на автобусах из трех мест города. Мариуполь также можно покинуть на личном автотранспорте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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