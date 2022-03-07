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25 минут назад

Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на действия России

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский раскритиковал Запад из-за России
Фото: ТАССТАСС

Я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс, — заявил Зеленский.

В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям ОПК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Отмечается, что в ходе специальной операции России в стране были обнаружены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию биооружия. Также уточняется, что в случае подтверждения этих сведений следователи должны принять решение о возбуждении уголовного дела. Им также поручено установить всех лиц, причастных к преступлению.

В мире,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Минобороны России,
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