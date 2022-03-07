Зеленский раскритиковал Запад из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс, — заявил Зеленский.

В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям ОПК.