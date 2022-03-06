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1 час назад

Макрон призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

Елена Прошина

Глава Франции Эммануэль Макрон в воскресенье 6 марта провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы защиты украинских ядерных объектов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине
Фото: ReutersReuters

«Президент Республики (Эммануэль Макрон) выразил Владимиру Путину серьезную обеспокоенность по поводу рисков для безопасности и ядерных гарантий, возникающих в результате российского военного вторжения в Украину, и необходимости принятия конкретных мер по реагированию на них», - говорится в сообщении.

Французский президент отметил, что необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность атомных электростанций.

«[Макрон] подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность которых должна быть гарантирована в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора», - уточнили в Елисейском дворце.

Владимир Путин, отмечает РИА «Новости», во многом согласился с французским лидером. В частности, по вопросу о том, что «работа в этом направлении должна быть незамедлительно начата МАГАТЭ».

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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