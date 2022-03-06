Макрон призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон в воскресенье 6 марта провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы защиты украинских ядерных объектов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

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«Президент Республики (Эммануэль Макрон) выразил Владимиру Путину серьезную обеспокоенность по поводу рисков для безопасности и ядерных гарантий, возникающих в результате российского военного вторжения в Украину, и необходимости принятия конкретных мер по реагированию на них», - говорится в сообщении.

Французский президент отметил, что необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность атомных электростанций.

«[Макрон] подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность которых должна быть гарантирована в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора», - уточнили в Елисейском дворце.