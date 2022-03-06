В Киеве потребовали исключить Россию из МВФ и Всемирного банка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам «Большой семерки», потребовав исключить Россию и Белоруссию из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Только что подписал официальное обращение к США, Канаде, Британии, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях Всемирного банка», - заявил Шмыгаль.
Ранее ЕС отключил от международной системы семь российских банков. При этом США разработали способ обхода санкций, чтобы сохранить возможность банковских расчетов с РФ за импорт энергоресурсов.