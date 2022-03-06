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1 час назад

В Киеве потребовали исключить Россию из МВФ и Всемирного банка

Елена Прошина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам «Большой семерки», потребовав исключить Россию и Белоруссию из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости.

В Киеве потребовали исключить Россию из МВФ и Всемирного банка
Фото: ReutersReuters

«Только что подписал официальное обращение к США, Канаде, Британии, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях Всемирного банка», - заявил Шмыгаль.

Ранее ЕС отключил от международной системы семь российских банков. При этом США разработали способ обхода санкций, чтобы сохранить возможность банковских расчетов с РФ за импорт энергоресурсов.

В мире,Денис Шмыгаль,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ЕС,
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