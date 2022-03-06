Украина отказалась от планов бороться за заявку на прием в НАТО

Украина не собирается бороться за вступление страны в НАТО, заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Тот ответ, который мы получаем от стран НАТО, состоит в том, что они не готовы даже обсуждать нас в НАТО в ближайшие пять-десять лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будет бороться за результат, а не за процесс", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News.
Арахамия добавил, что страна "готова обсуждать модели вне НАТО", в частности, "прямые гарантии [безопасности] от различных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть Германия и Франция".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Страна также получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Однако в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий, необходимых для членства.