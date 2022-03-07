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1 час назад

Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности

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МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из всех четырех возможных, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Япония присвоила территории России предпоследний уровень опасности
Фото: ReutersReuters

Третий уровень опасности означает, что японский МИД призвал своих граждан не ездить в Россию. С прошлой недели четвертый уровень опасности присвоили районам России, которые граничат с Украиной, что подразумевает рекомендацию покинуть их.

Министерство объяснило присвоение уровней опасности тем, что многие страны закрыли небо для для российских авиакомпаний, поэтому «есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены». МИД Японии также рекомендовал гражданам страны, находящимся на территории России, изучить доступные коммерческие рейсы и с их помощью покинуть страну.

Те людям, которые собирались осуществить поездку в Россию, японский МИД призвал отказаться от нее «вне зависимости от целей путешествия». По данным министерства, в стране сейчас находятся 2,4 тысячи японцев.

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