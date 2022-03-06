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16 минут назад

Депутата Рады Киву обвинили в госизмене

Елена Прошина

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной рады Илье Киве предъявлены подозрения в государственной измене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, пропаганде войны.

Депутата Рады Киву обвинили в госизмене
Фото:  Верховная рада Украины/Олег Федонюк Верховная рада Украины/Олег Федонюк

Она добавила, что в ближайшее время он будет объявлен в международный розыск. Об этом пишут РИА «Новости».

«Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет», - сообщила она.

К публикации в Facebook Венедиктова приложила документ, из которого следует, что Киеве официально предъявляются обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что украинский политик постоянно выступал с критикой действующей власти страны и позволял себе достаточно резкие высказывания в адрес высокопоставленных лиц этого государства.

В свою очередь, депутат Кива заявил, что узнал о готовящемся аресте по обвинению в госизмене еще в январе. Поэтому покинул Украину и «через Испанию уехал в Москву».

Ранее ТАСС сообщил, что фракция Верховной рады «Оппозиционная платформа - За жизнь» исключила из своих списков Киву за разнообразные провокационные заявления. По словам представителей фракции, они мешают проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

В мире,Ирина Венедиктова,Илья Кива,Верховная Рада,
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