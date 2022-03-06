Британцы жестко ответили на очередное заявление Кулебы

Читатели популярного английского издания Daily Mail возмутились тем, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба негативно высказался в адрес нефтегазовой компании Shell. Об этом пишет РИА «Новости».

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Агентство напоминает, что Дмитрий Кулеба, в частности, задал вопрос «не пахнет ли российская нефть украинской кровью», после чего потребовал от глобальных корпораций полностью разорвать деловые связи с РФ.

Читатели предложили украинскому правительству прекратить закупки оружия у Соединенного Королевства и других европейских стран. Так как «именно оно убивает невинных людей».

Пользователь с ником MADPOM01 уточнил, что российская нефть «пахнет исключительно нефтью». И, в свою очередь, попросил прояснить важный для него вопрос.

«Скажите-ка, а миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России, не пахнут русской кровью?», - спросил он.

Кроме того, читатели сообщили, что особой альтернативы российскому газу и нефти банально нет. И добавили, что отказ от них может привести к печальным последствиям.