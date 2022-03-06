Бойцы Cпециальной авиадесантной службы Великобритании и элитного специального подразделения ВМС США "морские котики" готовятся к операции по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Sun.
По сведениям источников издания, 150 бойцов спецназа из США и еще 70 из Великобритании, которых планируется задействовать в операции, находятся на военной базе в Литве. Как утверждает The Sun, они проходят подготовку совместно с украинскими военными.
Как сообщили собеседники газеты, спецназовцы приступят к эвакуации Зеленского, если он сам попросит об этом. Конечный пункт, куда собираются эвакуировать украинского лидера, неизвестен. Эвакуация, как сообщается, может пройти в ночное время.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.