Украина отказалась соблюдать режим тишины в Мариуполе

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).
Сегодня городские власти Мариуполя объявили об эвакуации гражданских лиц. Это произошло через сутки после договоренностей с Россией. Планируется, что эвакуация будет происходить автобусами, они отправятся из трех заранее оговоренных мест. Кроме того горожане смогут выехать из города на личном транспорте.
Ранее военные России, ДНР и ЛНР сообщали, что боевики так называемых «нацбатов» не выпускают мирных людей из Мариуполя и прикрываются ими во время боевых действий.