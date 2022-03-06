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29 минут назад

Украина отказалась соблюдать режим тишины в Мариуполе

Майк Габриелян

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

Сегодня городские власти Мариуполя объявили об эвакуации гражданских лиц. Это произошло через сутки после договоренностей с Россией. Планируется, что эвакуация будет происходить автобусами, они отправятся из трех заранее оговоренных мест. Кроме того горожане смогут выехать из города на личном транспорте.

Ранее военные России, ДНР и ЛНР сообщали, что боевики так называемых «нацбатов» не выпускают мирных людей из Мариуполя и прикрываются ими во время боевых действий.

В мире,Видео,Эдуард Басурин,
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