Украина отказалась соблюдать режим тишины в Мариуполе

«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

Сегодня городские власти Мариуполя объявили об эвакуации гражданских лиц. Это произошло через сутки после договоренностей с Россией. Планируется, что эвакуация будет происходить автобусами, они отправятся из трех заранее оговоренных мест. Кроме того горожане смогут выехать из города на личном транспорте.