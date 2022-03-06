Блинкен: США и Евросоюз обсуждают усиление давления на Россию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон и Брюссель работают над усилением давления на Москву на фоне продолжающейся специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Я здесь, чтобы работать с союзниками по НАТО, партнерами из Европейского союза и другими, мы работаем, среди прочего, над дальнейшим усилением того экстраординарного давления, которое уже оказано на Россию», — сказал глава Государственного департамента.

Блинкен отметил, что США и Евросоюз обсуждают также отказ от российской нефти, добавив, что накануне обсуждал эту меру с президентом США Джо Байденом и сотрудниками его администрации.

Ранее госсекретарь заявил о необходимости сохранения дипломатических отношений с Москвой ради возможности оказывать помощь гражданам США, находящимся в РФ.

О начале спецоперации объявил 24 февраля российский президент Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» Украины и «денацификации» ее властей.