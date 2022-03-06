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11 минут назад

В ДНР подали в Международный уголовный суд более 5 тыс. исков против Украины

ТАССТАСС

Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти республики подали более 5 тыс. исков против Украины в Международный уголовный суд.

В ДНР подали более 5 тысяч исков против Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы подали более 5 тыс. исков в Международный уголовный суд, где на данный момент генеральный прокурор ознакамливается с этими исками и уже будет принято решение для дальнейшего разбирательства", - сказала она в воскресенье в эфире Первого канала.

Морозова добавила, что с подачей жалоб в ЕСПЧ есть определенные трудности. По ее словам, сначала граждане ДНР должны попробовать защитить свои интересы в судах Украины, но такой возможности у них нет.

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В мире,Дарья Морозова,ЕСПЧ,Первый канал,
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