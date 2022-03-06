В ДНР подали более 5 тысяч исков против Украины

Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти республики подали более 5 тыс. исков против Украины в Международный уголовный суд.
"Мы подали более 5 тыс. исков в Международный уголовный суд, где на данный момент генеральный прокурор ознакамливается с этими исками и уже будет принято решение для дальнейшего разбирательства", - сказала она в воскресенье в эфире Первого канала.
Морозова добавила, что с подачей жалоб в ЕСПЧ есть определенные трудности. По ее словам, сначала граждане ДНР должны попробовать защитить свои интересы в судах Украины, но такой возможности у них нет.