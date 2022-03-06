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14 минут назад

Пушилин заявил о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Илья Родин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о том, что в Мариуполе нет воды, продуктов и медикаментов. По его мнению, в городе все признаки гуманитарной катастрофы. Об этом пишет РИА «Новости».

Пушилин заявил о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мариуполь находится практически уже в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: с отсутствие воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная. Со связью тоже перебои. Взаимодействие и общение с жителями Мариуполя крайне затруднено», - заявил Пушилин.

Агентство напомнило, что 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал ранее, что, по его данным, власти Мариуполя отказались дать возможность жителям города выйти по гуманитарному коридору.

Планировалось, что во время «режима тишины» будет проведена эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи. Но после того, как боевики «Азова» взорвали жилой дом, городские власти приняли решение о переносе эвакуации.

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