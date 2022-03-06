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8 минут назад

Байден перепутал Россию с Украиной и был высмеян

Илья Родин

Президент США Джо Байден в беседе с американской активисткой прокомментировал российскую специальную операцию на Украине. Он заявил, что у него вызывает возмущение то, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Оговорка Байдена тут же разошлась по Сети. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден перепутал Россию с Украиной и был высмеян
Фото: ReutersReuters

«Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», - сообщил Байден.

Комментируя опубликованный активисткой в Telegram-канале ролик, пользователи Сети высмеяли американского президента.

«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»

В частности, они выразили сомнения в том, что «81 миллион американцев выбрал в президенты это». Также они сообщили, что «обожают уроки географии» от своей администрации.

Блогер Duco Darling рассказал, что «не сразу уловил про Россию и Украину», так зациклился на фразе про Вторую мировую. Он предположил, что Байден «находился в подвале с 2001 года».

Ранее американский президент заявил, что власти США конфискуют собственность и денежные средства российских олигархов, находящиеся в Америке.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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