Джонсон оценил шансы вступления Украины в НАТО

Украина не обладала серьезной перспективой членства в НАТО в ближайшем будущем. Об этом в колонке для американской газеты The New York Times заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА «Новости».
«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем — и мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. Я и многие другие западные лидеры разговаривали с господином Путиным, чтобы понять его точку зрения», — пишет он.
Джонсон также подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения.
«Ни один союзник не направил боевые войска на Украину», — добавил он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.