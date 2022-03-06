Джонсон оценил шансы вступления Украины в НАТО

«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем — и мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. Я и многие другие западные лидеры разговаривали с господином Путиным, чтобы понять его точку зрения», — пишет он.