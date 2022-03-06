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34 минуты назад

Премьер Великобритании оценил шансы вступления Украины в НАТО

Газета.RuГазета.Ru

Украина не обладала серьезной перспективой членства в НАТО в ближайшем будущем. Об этом в колонке для американской газеты The New York Times заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА «Новости».

Джонсон оценил шансы вступления Украины в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем — и мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. Я и многие другие западные лидеры разговаривали с господином Путиным, чтобы понять его точку зрения», — пишет он.

Джонсон также подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения.

«Ни один союзник не направил боевые войска на Украину», — добавил он.

Джонсон подготовил план действий по Украине

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.

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