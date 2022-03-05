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36 минут назад

Еврокомиссия призвала полностью отказаться от нефти и газа из России

Елена Прошина

Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода. Об заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

Еврокомиссия призвала полностью отказаться от нефти и газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Энергия остается одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — сказала глава Еврокомиссии.

В качестве примера она привела Испанию, которая никогда не была «сколько-нибудь значимым импортером российского топлива».

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Также глава Еврокомиссии отметила, что ЕС должен помочь потребителям, испытывающим серьезные проблемы с многократным ростом цен на углеводороды в Европе в 2021-2022 годах. По ее словам, данный вопрос станет одним из ключевых на саммите Евросоюза в Версале 10-11 марта.

Отметим, что на сегодняшний день Россия обеспечивает примерно 40% потребления газа в странах ЕС и 45% от газового импорта сообщества.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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