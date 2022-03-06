WP: США готовят план на случай отъезда Зеленского из Украины

Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Залескому придется покинуть территорию страны. Один из сценариев — установление в Польше украинского правительства в изгнании, сообщает американская газета The Washington Post.

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«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — сказал изданию источник из американской администрации.

Он отметил, что возможно Зеленский создаст в Польше «правительство в изгнании».

Помимо этого, сообщается, что президент Украины обсудил с американскими чиновниками вопрос о переезде из Киева во Львов, ближе к границе с Польшей. Охрана Зеленского готова в кратчайшие сроки переправить президента и членов его кабмина в другой город, однако «он отказывается уезжать», передает газета сообщение от украинского чиновника.