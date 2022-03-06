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23 минуты назад

WP: США готовят план на случай отъезда Зеленского из Украины

Ura.RuUra.Ruиещё 9

Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Залескому придется покинуть территорию страны. Один из сценариев — установление в Польше украинского правительства в изгнании, сообщает американская газета The Washington Post.

WP: США готовят план на случай отъезда Зеленского из Украины
Фото: EPAEPA

«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — сказал изданию источник из американской администрации.

Он отметил, что возможно Зеленский создаст в Польше «правительство в изгнании».

Помимо этого, сообщается, что президент Украины обсудил с американскими чиновниками вопрос о переезде из Киева во Львов, ближе к границе с Польшей. Охрана Зеленского готова в кратчайшие сроки переправить президента и членов его кабмина в другой город, однако «он отказывается уезжать», передает газета сообщение от украинского чиновника.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Глава Чечни потребовал Зеленского передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, а также вернуться в страну, чтобы «сохранить лицо» и «не подставлять украинский народ».

В мире,Виктор Янукович,Рамзан Кадыров,Верховная Рада,Правительство Украины,Госдеп США,Пентагон,
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