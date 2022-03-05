«Не все понимают, но поддерживают»: сербы вышли на митинг в поддержку России

Накануне в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку России. По оценкам организаторов, на главную площадь столицы вышло около 50 тыс. человек. «Газета.Ru» разбиралась, почему российская спецоперация на Украине находит такой отклик в Сербии.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Митингующие в столице Сербии собрались у памятника Николаю II, который торжественно открыли в 2014 году - через несколько месяцев после референдума в Крыму.

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"Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия", - кричали собравшиеся вечером 4 марта.

Собравшиеся в Белграде сербы вспоминали о братстве с русскими, о бомбардировке Югославии и борьбе с нацизмом. Кто-то, по словам корреспондента ТАСС, пел "Катюшу", тогда как другие пели патриотические сербские песни.

Через некоторое время участники акции направились к посольству России, где люди продолжали выкрикивать лозунги в поддержку внешнеполитического курса русских и борьбы республик Донбасса.

Примечательно, что за день до мероприятия, генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что в начале лета Сербия подпишет с Россией долгосрочный газовый контракт на 10 лет. О сделке стало известно в самый разгар санкционного давления на Россию, причем Сербия - одна из немногих стран, которая публично отказалась присоединятся к антироссийским санкциям.

Вместе с тем президент Сербии Александар Вучич дал понять: он не поддерживает "территориальное нарушение целостности" любой страны, но путем карательных мер Сербия не пойдет. "Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России.

Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу", - заявил Вучич на следующий день после начала российской специальной военной операции на Украине.

При этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются действия Москвы. После голосования Вучич заметил, что "на мировой политической арене происходят тектонические перемены", тогда как сербы попали в сложное положение.

Сербский лидер заметил, что в тексте резолюции не было сказано о санкциях против России, что позволило ему придерживаться ранее озвученного курса о не присоединении к мерам воздействия на российскую экономику.

Почему сербы Zа

С одной стороны, сербы исторически поддерживают Россию, пусть даже это кажется иррациональным, сказала "Газете.Ru" руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Но с другой, им не до конца понятна информационная "игра" России, в которой украинцы представлены народом, существенно изменившимся за последние 30 лет.

"Они [сербы] воспринимают нас с украинцами как единый народ, и в этом отношении логика спецоперации им не совсем понятна. Но при этом наблюдается торжество сербского национального сознания, что сильная Россия возродилась.

И это выглядит как символическое отмщение в глазах сербов за агрессию НАТО в отношении их страны", - отметила Энтина.

По словам эксперта, сербы все еще помнят, как мировое сообщество регулярно обвиняло их "во всех грехах", связанных с конфликтом на пространстве бывшей Югославии.

"И это психологическое и моральное состояние, когда ты один на один оказываешься со своей правдой, но при этом никто эту правду не разделяет - по-человечески понятна сербам. И это не может не вызывать у России ответную эмоциональную реакцию", - добавила она.

Екатерина Энтина также отметила важность происходящего в информационном пространстве Сербии на фоне российской операции на Украине.

"Ключевая проблема заключается в том, что мы теряем информационное поле в Сербии. Несмотря на то что основные печатные издания освещают события на Украине нейтрально, откровенно прозападные издания также серьезно усилились. Вчерашний митинг сегодня разлетается по сербскому информационному пространству как акция маргиналов, которых собрали с помощью административных ресурсов с использованием пророссийских организаций", - объяснила она.

Эксперт обращает внимание, что за последние 30 лет в Сербии не прошло ни одной демонстрации, которая не была бы "срежиссирована" с помощью третьих лиц. Причем зачастую в организации подобных мероприятий принимали участие западные фонды.

"Понятно, что к участию в митинге призывали и русскоязычные Telegram-каналы, и русские общины. Но это не значит, что был задействован политический ресурс, - отметила Энтина. - Западные организации создают "правильную" картинку мира. Когда они призывают выйти на улицу - это якобы нормально. А когда на митинг в поддержку России призывают выйти общественные организации, связанные с Россией - то это вроде как неправильно".

Если такое положение дел сохранится в будущем, позиция России в отношении происходящего на Украине рискует маргинализироваться, считает эксперт. Более того, самих людей, выступающих в поддержку России, могут начать воспринимать в качестве маргиналов, несмотря на их искренние убеждения.