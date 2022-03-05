Посол России в Нидерландах пожаловался на угрозы

Сотрудники российского посольства в Нидерландах на фоне спецоперации России на Украине начали получать угрозы физической расправы, есть даже письма с белым порошком. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня посол Александр Шульгин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС.

По словам Александра Шульгина, 4 марта на территорию консульского отдела посольства в Нидерландах забросили самодельное взрывное устройство, но оно не сработало.

«Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком, Расчет делается на то, чтобы выбить нас из колеи, запугать. Но хочу заверить, что посольство работает в штатном режиме», - подчеркнул дипломат.