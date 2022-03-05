В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
4 часа назад

Посольство РФ в Германии направило ноту из-за дискриминации россиян

Алиса Селезнёва

В Германии наблюдается дискриминация россиян по национальному и языковому принципу и официальный Берлин должен послать «сильный сигнал», чтобы предотвратить ее. Об это заявил сегодня посол России и ФРГ Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

Посольство РФ в Германии направило ноту из-за дискриминации россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтер Гаукс заявил о том, что в Германии проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам.

По словам российского посла в Берлине, в МИД ФРГ направлена нота из-за дискриминации россиян.

«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей - городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти», - заявил Сергей Нечаев.

Он также констатировал, что Германия «встроилась в хор» своих ведущих союзников в том, что касается санкций и «жесткого агрессивного информационного угара», что отражается на положении живущих на территории страны выходцев из России.

«Здесь их очень много. Действительно, мы наблюдаем в отношении них дискриминацию по национальному и языковому принципу. Мы открыли специальную SOS-линию, куда поступают сигналы от наших соотечественников о различных притеснениях», - рассказал посол, обратив внимание на то, что травле подвергаются и дети.

В мире,Сергей Нечаев,Владимир Путин,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители