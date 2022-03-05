Посольство РФ в Германии направило ноту из-за дискриминации россиян

В Германии наблюдается дискриминация россиян по национальному и языковому принципу и официальный Берлин должен послать «сильный сигнал», чтобы предотвратить ее. Об это заявил сегодня посол России и ФРГ Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтер Гаукс заявил о том, что в Германии проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам.

По словам российского посла в Берлине, в МИД ФРГ направлена нота из-за дискриминации россиян.

«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей - городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти», - заявил Сергей Нечаев.

Он также констатировал, что Германия «встроилась в хор» своих ведущих союзников в том, что касается санкций и «жесткого агрессивного информационного угара», что отражается на положении живущих на территории страны выходцев из России.