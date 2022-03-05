Джонсон оценил риск военного противостояния России и Запада на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину», — заявил политик, в особенности подчеркнув позицию Германии по этому вопросу.

Отдельно Джонсон добавил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию. По его словам, последствия подобного решения было бы очень трудно контролировать.