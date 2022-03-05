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2 часа назад

Джонсон оценил риск военного противостояния России и Запада на Украине

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон оценил риск военного противостояния России и Запада на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Еще несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину», — заявил политик, в особенности подчеркнув позицию Германии по этому вопросу.

Отдельно Джонсон добавил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию. По его словам, последствия подобного решения было бы очень трудно контролировать.

Напомним, что ранее Великобритания отказалась обеспечивать бесполетную зону над территорией Украины. Глава британского правительства подчеркнул, что Лондон не сможет пойти на такой шаг, поскольку это приведет к прямому столкновению с Российской федерацией.

В мире,Борис Джонсон,
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