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21 минуту назад

Джонсон обратился к украинцам на мове

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям Украины на национальном языке. На обращение, опубликованное на YouTube-канале кабинета министров, ссылается Газета.ru.

Джонсон обратился к украинцам на мове
Фото: ReutersReuters

«Я хочу обратиться непосредственно к украинцам, которые находятся здесь, в Великобритании, и к тем, кто сейчас на Украине и в соседних странах», — сказал Джонсон.

По его словам, то что происходит сейчас на Украине «кощунство» и признал, что подавлен из-за разрушений и человеческих жертв. Джонсон рассказал, что в Великобритании организована программа по воссоединению украинских семей. Она подразумевает упрощенный въезд для граждан, чьи родственники уже живут в Великобритании.

Премьер также подчеркнул, что большинство стран поддерживают украинцев и пытаются санкциями оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Путин сделал огромный просчет. Свободный мир един в решимости противостоять варварству», — подчеркнул Джонсон.

Также он заявил, что правительство выделит Украине 20 млн фунтов стерлингов в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Борис Джонсон говорил, что Великобритания готова оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружений. Однако британский премьер подчеркивал, что страны НАТО не стремятся к конфликту с Россией в связи с ситуацией на Украине.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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