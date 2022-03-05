На Западе заявили о серьезных проблемах США из-за антироссийской коалиции

США столкнулись с серьезными проблемами, пытаясь создать глобальную антироссийскую коалиции в ООН. Такое мнение на страницах издания The National Interest высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Украина заявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения. А США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

Карпентер обратил внимание на большое количество воздержавшихся, несмотря на то, что США придают серьезное значение «созданию подавляющей коалиции против Москвы».

«Странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться», - заметил аналитик.

Он назвал тревожным знаком для Вашингтона и тот факт, что за резолюцию отказались голосовать Индия и Китай. Это означает, что Китай вряд ли поддержит какие-либо реальные меры по наказанию России, уверен Карпентер.