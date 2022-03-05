Украинские супермаркеты объявили бойкот Coca-Cola

Две украинские сети супермаркетов Novus и Varus отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Причиной послужило то, что корпорация продолжает работу в России, несмотря на санкции. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

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«Прощаемся с такими напитками как Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другими. Это связано с решением Coca-Cola продолжить свою работу в России», - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что продукция бренда «исчезает с полок» ряда магазинов. Представители компаний заявили, что сняли с продаж всю продукцию Coca-Cola и теперь покупатели не увидят ни единого товара, принадлежащего бренду, сообщает ТАСС. В список также вошли холодный чай FuzeTea, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn.