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21 минуту назад

Украинские супермаркеты объявили бойкот Coca-Cola

Елена Прошина

Две украинские сети супермаркетов Novus и Varus отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Причиной послужило то, что корпорация продолжает работу в России, несмотря на санкции. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Украинские супермаркеты объявили бойкот Coca-Cola
Фото: ТАССТАСС

«Прощаемся с такими напитками как Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другими. Это связано с решением Coca-Cola продолжить свою работу в России», - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что продукция бренда «исчезает с полок» ряда магазинов. Представители компаний заявили, что сняли с продаж всю продукцию Coca-Cola и теперь покупатели не увидят ни единого товара, принадлежащего бренду, сообщает ТАСС. В список также вошли холодный чай FuzeTea, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn.

Ранее компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает работу своего завода в Киеве и эвакуирует персонал из соображений безопасности. При этом в компании подчеркнули, что они продолжают работу в России. В настоящее время все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в РФ работают.

В мире,Алексей Гончаренко,Coca-Cola,
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