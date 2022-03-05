Жители ЕС пожаловались на поведение украинских беженцев

Жители Молдавии, Польши и Закарпатья выражают недовольство в своих соцсетях поведением украинских беженцев. По их словам, приезжие недовольны условиями проживания и требуют разговаривать с ними на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, один из пользователей TikTok из Молдавии под ником i_broker, рассказал, что жителей Украины встретили в его стране с «распростертой душой», однако те высказывают недовольство.

«Появились такие истории, от которых я в шоке… Вам помогают, а вы хаты обносите, вы «фекаете», вам бассейн подавай», - рассказал пользователь.

Он также возмутился, что некоторые украинцы требуют общаться с ними на украинском языке и оскорбляют русскоязычных.

«Ребят, не путайте берега. Многие из молдавских людей, которые пострадали от рук украинцев в 2014-2017 годах, кому вы колеса резали, номера снимали, машины забирали, это еще помнят», - отметил он.

Своими же соотечественниками недовольна и украинка из Польши. В своем TikTok-аккаунте meduzaa_ua она обратилась к приезжим.

«У вас хватает вообще совести сказать, что мясо, которое вам приготовили, не подсолено, что вам приготовили мясо слишком жирное, что вам нужны наушники для айфона», - возмутилась она.

Пожаловалась в TikTok на приехавших беженцев и жительница Закарпатья barbie_bosss. В частности, девушка сообщила о случаях языковых конфликтов.

«Они тут всего-навсего пару дней, и уже хотят тут нами командовать. Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать? Я не понимаю, что это такое», - сказала она.