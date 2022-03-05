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53 минуты назад

Зеленский заявил, что находится в Киеве и никуда не уезжал

ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не покидал Киев и находится на своем рабочем месте.

"Каждые два дня появляется информация, что я якобы сбежал с Украины, из Киева, из офиса. Я нахожусь здесь на месте, и [глава Офиса президента] Андрей Борисович [Ермак] тут. Никто никуда не сбежал", - говорит он на видеозаписи, размещенной в его Instagram.

На видео, предположительно, запечатлен рабочий кабинет президента.

"Мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки. Поэтому работаем <...> Смерть бегунам!" - сказал глава государства.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше.

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"Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове", - написал он в своем Telegram-канале

"Теперь он в Польше", - добавил спикер Госдумы.

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