"Каждые два дня появляется информация, что я якобы сбежал с Украины, из Киева, из офиса. Я нахожусь здесь на месте, и [глава Офиса президента] Андрей Борисович [Ермак] тут. Никто никуда не сбежал", - говорит он на видеозаписи, размещенной в его Instagram.