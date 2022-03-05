Чехия назвала ежемесячную сумму выплат беженцам из Украины

Правительство Чехии 7 марта обсудит внесенный министром труда и социальных дел республики Марианом Юречкой проект закона о выплате украинским беженцам, сообщает ТАСС.

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Ежемесячную финансовую поддержку планируется установить на уровне пяти тысяч крон (около €200).

«Проект [закона, направленный в правительство, предусматривает выплаты] пять тыс. крон на каждого беженца», - заявил Юречка.

Также чешский кабмин намерен финансово поддержать жителей Чехии, которые обеспечивают беженцев Украины жильем.

Покинувшие Украину жители этой страны смогут получить выплаты в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Владельцам жилья, которые размесят их у себя, чешские власти планирую выплачивать по одной тысячи крон (около €40) на человека в течение пяти месяцев.

После одобрения правительством законопроект пройдет ускоренную процедуру утверждения в республиканском парламенте. С начала российской спецоперации на Украине в Чехии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев.