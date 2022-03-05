Сингапур запретил поставку товаров военного назначения в РФ

Власти Сингапура вводят экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы Москвой в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства государства.
Это стало ответом на проведение Россией военной спецоперации на Украине.
«Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий "электроника", "компьютеры", "телекоммуникации" и "информационная безопасность», — сказано в сообщении МИД.
Также Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с Банком России. Запрещается заключать сделки с российским регулятором, предоставлять ему финансовые услуги, которые способствуют привлечению капитала.
Кроме того, сингапурские власти объявили о введении ограничительных мер против банков ВТБ, «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанка» и «Россия». Кредитным организациям Сингапура запрещается вступать в сделки или устанавливать деловые отношения с российскими банками. Им предписано заморозить активы вышеуказанных банков.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией спецоперации на Украине и признания Кремлем территориальной целостности соседней страны.