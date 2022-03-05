Сингапур запретил поставку товаров военного назначения в РФ

Власти Сингапура вводят экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы Москвой в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства государства.

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Это стало ответом на проведение Россией военной спецоперации на Украине.

«Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий "электроника", "компьютеры", "телекоммуникации" и "информационная безопасность», — сказано в сообщении МИД.

Также Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с Банком России. Запрещается заключать сделки с российским регулятором, предоставлять ему финансовые услуги, которые способствуют привлечению капитала.

Кроме того, сингапурские власти объявили о введении ограничительных мер против банков ВТБ, «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанка» и «Россия». Кредитным организациям Сингапура запрещается вступать в сделки или устанавливать деловые отношения с российскими банками. Им предписано заморозить активы вышеуказанных банков.