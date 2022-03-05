Стала известна дата заседания СБ ООН по ситуации на Украине

Заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине состоится в понедельник, 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, заседание намечено на 15:00 по московскому времени.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил проект резолюции Совбеза ООН по операции в Донбассе и назвал его антироссийским, а также антиукраинским. Он выразил надежду, что ему не придется объяснить, почему Россия выступает против этого документа.