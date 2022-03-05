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24 минуты назад

Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа

Елена Прошина

Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к этому всеми возможными способами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Боррель признал зависимость ЕС от российского газа
Фото: EPAEPA

«Мы не можем снять ее [зависимость] со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть», — сказал политик, говоря о зависимости от российского газа.

Безрассудное введение ограничительных мер против Москвы неизбежно навредит Европе, пишет издание Al Araby.

Старому Свету трудно обойтись без России, особенно когда речь идет об энергетике в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Как сказано в статье, за последний год Европа осознала, что энергетическая нестабильность представляет для нее реальную опасность. Сокращение поставок российского газа привело к дефициту энергии и увеличению затрат как для компаний, так и для потребителей.

Запад осознает, какие могут быть последствия, если санкции нанесут серьезный ущерб России. Al Araby напоминает, что РФ обладает огромной территорией, ядерным оружием и нефтью. Кроме того, Россия способна приспособиться к самым сложным экономическим условиям.

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