Боррель признал зависимость ЕС от российского газа

Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к этому всеми возможными способами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы не можем снять ее [зависимость] со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть», — сказал политик, говоря о зависимости от российского газа.

Старому Свету трудно обойтись без России, особенно когда речь идет об энергетике в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Как сказано в статье, за последний год Европа осознала, что энергетическая нестабильность представляет для нее реальную опасность. Сокращение поставок российского газа привело к дефициту энергии и увеличению затрат как для компаний, так и для потребителей.