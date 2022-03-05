В Прибалтике возник ажиотажный спрос на российскую соль

Супермаркеты в Латвии и Эстонии начали убирать российские товары с прилавков, породив ажиотажный спрос на оставшиеся пока продукты из России, в первую очередь соль и соду.

Фото: ТАСС ТАСС

Жители Латвии и Эстонии пишут в соцсетях об ажиотажном спросе в на дешевую и качественную российскую соль и соду и публикуют фото пустых прилавков. Также в Прибалтике популярны кондитерские изделия из России.