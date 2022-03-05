Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе

«В последние годы мы увидели, что эти социальные сети очень опасны, я думаю, что они отсекают канал и изолируют тех, кого хотят, выглядя безобидными. Я считаю, что ни цензура, ни навешивание ярлыков на журналистов неправильны. Хотя я не поддерживаю войну, я также не поддерживаю и цензуру», — заявил 32-летний специалист в области социальных медиа, имя которого агентство не приводит.