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43 минуты назад

Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе

Елена Прошина

Запрет на работу российских СМИ Sputnik и RT в Евросоюзе бессмыслен и нарушает свободу информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос жителей столицы Венесуэлы.

Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Эта мера не имеет смысла. Я думаю, что люди имеют право выбирать, какие СМИ им читать, а какие нет, как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах, и Венесуэле, я никогда не считал правильным блокировать какие-либо средства массовой информации, каким бы линиям они ни следовали», — сказал 36-летний Фернандо Лима, работающий инженером.

Жители Каракаса также выразили свою озабоченность по поводу «cверхвласти» в исполнении социальных сетей.

«В последние годы мы увидели, что эти социальные сети очень опасны, я думаю, что они отсекают канал и изолируют тех, кого хотят, выглядя безобидными. Я считаю, что ни цензура, ни навешивание ярлыков на журналистов неправильны. Хотя я не поддерживаю войну, я также не поддерживаю и цензуру», — заявил 32-летний специалист в области социальных медиа, имя которого агентство не приводит.

Еще двое собеседников высказались против цензуры в широком смысле. Они считают, что правительства должны прекратить попытки контролировать информацию, которую потребляют люди.

2 марта Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции вокруг событий на Украине. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА «Россия сегодня». l

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