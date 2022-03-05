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1 час назад

Зеленский назвал встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе слабой

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе слабой и растерянной, сообщает ТАСС.

Зеленский раскритиковал саммит НАТО
Фото: ТАССТАСС

Так глава государства прокомментировал отказ Североатлантического альянса закрыть небо над Украиной.

«Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — сказал украинский лидер в обращении к гражданам страны.

Президент выразил сомнение в способности альянса кого-то защитить, в том числе и государства, которые являются членами альянса.

Он считает, что будапештский меморандум для его страны «уже сгорел».

«Все, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», — сказал политик.

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