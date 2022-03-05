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1 час назад

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы в России

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Американское информационное агентство Bloomberg приняло решение на время приостановить работу на территории России. Об этом СМИ сообщило в субботу, 5 марта.

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы в России
Фото: EPAEPA

В связи с введением данной меры журналисты агентства прекратят сбор новостей в стране до объявления об отмене ограничения.

Также объявила о прекращении вещания в Российской Федерации американская телекомпания CNN. Конкретное время остановки вещания, как пишет ТАСС, указано не было.

Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте компании. В CNN уточнили, что планируют следить за развитием ситуации и определять на основе этого свои последующие шаги.

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