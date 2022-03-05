Украина предложила Западу новые антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил ввести новые санкции против России. Они касаются торговли нефтью, доступа к криптовалютам и возможности продавать золото на мировом рынке. Об этом дипломат рассказал в эфире украинских телеканалов, его слова приводит РИА Новости.

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Я озвучил странам Запада конкретный список санкций, которые еще нужно дополнительно применить... Эти санкции касаются торговли нефтью, доступа России к криптовалютам, возможности продавать кому-то в мире золото, возможности для членов семей, которые принимали участие в принятии решения президента Путина жить и наслаждаться жизнью в западных странах, — сообщил Кулеба.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.