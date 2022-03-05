Зеленский раскритиковал саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе слабой из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью", - заявил он.
Зеленский также выразил мнение, что НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Он назвал "самогипнозом" нарратив альянса о том, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс ожидает ухудшения ситуации на Украине в ближайшие дни.
При этом он подчеркнул, что альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины, но в то же время не ищет войны с Россией. В свою очередь в Пентагоне заявили, что бесполетная зона над Украиной означала бы войну США с Россией.