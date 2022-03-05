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59 минут назад

Зеленский назвал саммит НАТО слабым

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе слабой из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский раскритиковал саммит НАТО
Фото: EPAEPA

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью", - заявил он.

Зеленский также выразил мнение, что НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Он назвал "самогипнозом" нарратив альянса о том, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс ожидает ухудшения ситуации на Украине в ближайшие дни.

При этом он подчеркнул, что альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины, но в то же время не ищет войны с Россией. В свою очередь в Пентагоне заявили, что бесполетная зона над Украиной означала бы войну США с Россией.

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