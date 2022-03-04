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4 часа назад

В Польше анонсировали выплаты гражданам, принявшим беженцев с Украины

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что правительство страны намерено платить по 40 злотых (около 10 долларов) в день гражданам, которые принимают беженцев. Его слова приводит «РИА Новости».

В Польше анонсировали выплаты гражданам, принявшим беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу поблагодарить всех поляков, которые открыли свои сердца для украинских семей, для женщин с детьми прежде всего. Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на рассмотрение на ближайшем заседанием Сейма (нижней палаты парламента), чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали со стороны государства, например, 40 злотых в день за человека», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что таким образом власти Польши хотят компенсировать жителям страны затраты на содержание беженцев. Также, по словам Моравецкого, правительство республики планирует урегулировать вопрос предоставления эмигрантам с Украины медицинских услуг.

По данным Пограничной стражи Польши, за последние дни в страну с территории Украины прибыли более 700 тысяч беженцев, пишет «РИА Новости».

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