В Польше анонсировали выплаты гражданам, принявшим беженцев с Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что правительство страны намерено платить по 40 злотых (около 10 долларов) в день гражданам, которые принимают беженцев. Его слова приводит «РИА Новости».
«Хочу поблагодарить всех поляков, которые открыли свои сердца для украинских семей, для женщин с детьми прежде всего. Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на рассмотрение на ближайшем заседанием Сейма (нижней палаты парламента), чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали со стороны государства, например, 40 злотых в день за человека», — сказал Моравецкий.
Он отметил, что таким образом власти Польши хотят компенсировать жителям страны затраты на содержание беженцев. Также, по словам Моравецкого, правительство республики планирует урегулировать вопрос предоставления эмигрантам с Украины медицинских услуг.
По данным Пограничной стражи Польши, за последние дни в страну с территории Украины прибыли более 700 тысяч беженцев, пишет «РИА Новости».