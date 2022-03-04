В Польше анонсировали выплаты гражданам, принявшим беженцев с Украины

«Хочу поблагодарить всех поляков, которые открыли свои сердца для украинских семей, для женщин с детьми прежде всего. Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на рассмотрение на ближайшем заседанием Сейма (нижней палаты парламента), чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали со стороны государства, например, 40 злотых в день за человека», — сказал Моравецкий.