Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что киевский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Никита Сергеевич Михалков... киевский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд для избрания меры пресечения как подозреваемому», — сказала Венедиктова.

По ее словам, режиссера могут задержать «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

По данным «РИА Новости», служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны «из-за его высказываний в поддержку войны». Венедиктова отметила, что уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.