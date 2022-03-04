Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что киевский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Никита Сергеевич Михалков... киевский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд для избрания меры пресечения как подозреваемому», — сказала Венедиктова.
По ее словам, режиссера могут задержать «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства».
По данным «РИА Новости», служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны «из-за его высказываний в поддержку войны». Венедиктова отметила, что уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.