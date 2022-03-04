Боррель назвал цели западных санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции Запада нацелены не на смену власти в России, а на ослабление ее экономики, сообщает ТАСС.

Фото: Russian Foreign Ministry/Reuters Russian Foreign Ministry/Reuters

Сообщалось также, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.