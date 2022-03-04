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5 часов назад

Боррель назвал цели западных санкций против России

Газета.RuГазета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции Запада нацелены не на смену власти в России, а на ослабление ее экономики, сообщает ТАСС.

Боррель назвал цели западных санкций против России
Фото: Russian Foreign Ministry/ReutersRussian Foreign Ministry/Reuters

ЕС ввел персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов. В списке оказались, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, страховая компания «Согаз» и другие. До этого Евросоюз также ввел ограничения в отношении 98 российских чиновников и силовиков, включая президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сообщалось также, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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