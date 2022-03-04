Боррель назвал цели западных санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции Запада нацелены не на смену власти в России, а на ослабление ее экономики, сообщает ТАСС.
ЕС ввел персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов. В списке оказались, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, страховая компания «Согаз» и другие. До этого Евросоюз также ввел ограничения в отношении 98 российских чиновников и силовиков, включая президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Сообщалось также, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.