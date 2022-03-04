Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики

Власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

«Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», – говорится в заявлении на сайте МИД Приднестровья.

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В ведомстве сочли, что молдавские власти готовы передать суверенитет страны нацорганам в Брюсселе и разрешить окончательное освоение Западом территории.

«Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе Молдавии от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата «5+2», отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету «Берлин плюс», усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья», – заявили в МИД Приднестровья.

В ведомстве напомнили, что приднестровский народ цивилизованным и демократическим способом определил свою судьбу 2 сентября 1990 года, пресек военную агрессию Молдавии в 1991–1992 годах, отстояв свою свободу и независимость, подтвердил незыблемость курса на международное признание суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики на всенародном референдуме 17 сентября 2006 года.

«В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдавии, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора», – говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».